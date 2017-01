Calciomercato Fiorentina, dopo Kalinic anche Ilicic nel mirino dei cinesi

Hangzhou Greentown, ambiziosa squadra cinese, vuole Josip Ilicic. Lo sloveno, però, non ha mai paventato idea di lasciare Firenze. Tuttavia, il club cinese con una forte offerta potrebbe strapparlo via, anche se la Fiorentina non si priverà assieme sia di Ilicic che di Kalinic a gennaio.

Il croato, desiderato dal Tianjin Quanjian, sarebbe pronto a soddisfare la clausola da 50 milioni di euro. Insomma se partirà qualcuno sarà Kalinic e non Ilicic.