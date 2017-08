Calciomercato Fiorentina: preso il giovane Lo Faso, Tomovic al Chievo

A poche ore dal termine del calciomercato il direttore sportivo della Fiorentina Pantaleo Corvino è a lavoro per la definizione degli ultimi movimenti di mercato dei viola.

Dopo l'acquisto del francese dell'Udinese Cyril Thereau, la dirigenza viola ha portato a termine altre due operazioni, una in entrata e l'altra in uscita. Dal Palermo è arrivato il giovane attacante Simone Lo Faso. Per il classe '97 pronto un contratto quinquennale. In uscita, invece, è stata ufficializzata la cessione in prestito oneroso al ChievoVerona di Nenad Tomovic, giunto al capolinea della sua avventura fiorentina. Ceduto a titolo definitivo al Bari il giovane Jacopo Petriccione, la scorsa stagione in prestito alla Ternana.