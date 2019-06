Fiorentina, offerto contratto a De Rossi: si attende la risposta del centrocampista

Da un paio di giorni in casa Fiorentina tiene banco la questione relativa a Daniele De Rossi. L'ex centrocampista della Nazionale italiana e della Roma è libero da vincoli contrattuali dopo la fine del contratto coi giallorossi e ha manifestato la volontà di continuare a giocare prendendo in considerazione anche offerte dall'Italia e non solo dall'estero com'era filtrato in un primo momento.

In questo quadro sta provando a inserirsi la Fiorentina, che sfruttando i buoni uffici di Daniele Pradé, ex direttore sportivo della Roma e amico di De Rossi, oggi uomo-mercato del club viola, ha offerto al centrocampista un contratto annuale da 1,5 milioni di euro a stagione con opzione per il rinnovo e per un'eventuale incarico tecnico a fine carriera. Circa la risposta di De Rossi si rincorrono voci contrastanti: in un primo momento sembrava che l'offerta fosse stata accettata, nel pomeriggio, invece, si è sparsa la notizia che il calciatore starebbe addirittura pensando a concludere la propria attività agonistica. In ogni caso, la Fiorentina si è data un termine di due giorni, poi virerà su altri obiettivi.

Gli altri obiettivi della Fiorentina

Oltre a De Rossi, Pradè e Montella hanno sul taccuino altri nomi. L'alternativa nel ruolo di mediano potrebbe portare al ritorno di Milan Badelj, centrocampista che ha trascorso quattro stagioni a Firenze e che quest'anno ha trovato poco spazio alla Lazio: per il croato potrebbe essere fatta un'offerta di prestito con obbligo di riscatto. A centrocampo continua a piacere tantissimo Bennacer dell'Empoli che per l'algerino chiede una cifra tra i 10 e i 12 milioni: la chiave dell'affare potrebbe essere Hancko, difensore dei viola molto gradito a Corsi. Nelle zone più offensive del campo, piacciono e tanto Rodrigo De Paul dell'Udinese e Patrick Cutrone del Milan.

Novità tra i pali, dove la Fiorentina ha deciso di puntare su Bartłomiej Drągowski . Il polacco dopo i 6 mesi a Empoli ha convinto la dirigenza viola. Ciò significa che Alban Lafont lascerà Firenze: per l'ex portiere del Tolosa si profila un ritorno in patria con il Nantes che lo prenderà in prestito biennale con diritto di riscatto (i viola dovrebbero mantenere il controriscatto).