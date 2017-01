Calciomercato Fiorentina, porte girevoli: un acquisto e una cessione

Marco Sportiello può finalmente iniziare la sua nuova avventura con la maglia della Fiorentina. La Viola procede quindi alla chiusura dell'operazione, con la formula del prestito di un anno e mezzo con diritto di riscatto.

L'Atalanta ha dato l'ok definitivo. Il giocatore avrà quindi più tempo per potersi giocare il posto con Tatarusanu, soprattutto in vista della prossima stagione, e anche per questo ha scelto Firenze come destinazione. Partirà invece Luca Lezzerini, per lui prestito all'Avellino dove si farà le ossa.