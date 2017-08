Calciomercato: Fiorentina-Simeone è tutto definito ma Kalinic deve partire

La Fiorentina ha in pugno Giovanni Simeone. Pantaleo Corvino, infatti, ha raggiunto l'accordo per l'arrivo del Cholito dal Genoa. L'accordo è stato trovato sulla base di 15 milioni +3 milioni di bonus. E verrà, probabilmente, definito tutto quando uscirà Nikola Kalinic, che continua ad avere dubbi sulla destinazione Everton, questo perché vuole solo il Milan. I croato ha i bagagli pronti ma la Fiorentina non ancora nessun accordo con gli inglesi o i rossoneri.