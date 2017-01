Calciomercato Fiorentina, doppio colpo: ecco Scalera e Castrovilli

Continua la linea verde della Fiorentina che guarda attentamente al futuro. In tal senso i Viola hanno chiuso una doppia operazione con il Bari in entrata. Gaetano Castrovilli arriva a titolo definitivo per 1.2 milioni di euro più bonus. L'agente del giocatore Minieri ha messo a posto tutti i dettagli con Pantaleo Corvino.

Il giocatore è già a Firenze, pronto a iniziare la sua nuova avventura. Dopo aver chiuso nella giornata per Castrovilli, in mattinata Pantaleo Corvino ha definito anche l'acquisto di Giuseppe Scalera, difensore classe 98', che ha già esordito in Serie B con Colantuono. Affare chiuso in prestito per sei mesi in prestito con riscatto fissato a giugno, nonostante i viola chiedessero un prestito fino a giugno 2018.