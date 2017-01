Calciomercato Fiorentina, dopo Saponara anche Caceres: doppio colpo

Fiorentina scatenata sul mercato. Dopo l'arrivo di Riccardo Saponara, i viola stanno per chiudere l'accordo anche con lo svincolato Martin Caceres.

Primo passaggio le visite mediche che dovranno certificare le condizioni fisiche dell'ex Juventus reduce da un grave infortunio che ha smaltito da tempo. Caceres stava per firmare con il Trabzonspor, operazione saltata per un problema di bonus. Dopo Saponara, altro colpo per la Fiorentina.