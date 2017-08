Calciomercato Fiorentina: colpo Thereau, Tomovic verso la cessione

La lunga estate di calciomercato si avvia verso la chiusura: domani sera alle 23 ci sarà lo stop definitivo alle trattative. La giornata di oggi è stata importante per la Fiorentina che - secondo quanto riportato da Sky Sport - avrebbe definito l'acquisto di Cyril Thereau dall'Udinese. L'operazione secondo quanto emerso in giornata sarebbe stata chiusa sulla base di 1,5 milioni più mezzo milione di bonus.

Le altre trattative della Fiorentina

Rinforzato l'attacco ora i viola guardano con interesse a due obiettivi in forza al Napoli ossia il laterale croato Strinic e il jolly Giaccherini. In uscita si cerca una sistemazione per Nenad Tomovic. Il serbo, autore di un avvio di campionato difficile e per questo preso di mira dal pubblico fiorentino, è stato offerto all'Atalanta ma a complicare la sua cessione c'è un ingaggio molto elevato. Nelle ultime ore, intanto, sarebbe stata rispedita al mittente un'offerta del Brighton per Khouma Babacar. Destino diverso per Ante Rebic che sta per accasarsi all'Eintracht Francoforte a titolo definitivo: operazione da 4 milioni di euro.