Calciomercato Fiorentina, fatta per Pezzella dal Betis

La Fiorentina ha chiuso per Pezzella. Il difensore classe '91, dopo le visite mediche, inizierà ufficialmente la sua avventura in Serie A. Oggi il giocatore sarà in Italia insieme ai suoi agenti Dario Bombini e Martin Guastadisegno che hanno curato l'operazione (formula e cifre: prestito oneroso per poco meno di 1 milione e riscatto fissato a poco più di 10).