Calciomercato Fiorentina: Milic va all'Olympiakos, piace Kranevitter

Hrvoje Milic lascia la Fiorentina e va all'Olympiakos a titolo definitivo. L'esterno croato classe 1989 saluta così la Viola dopo appena una stagione e senza aver lasciato traccia. In entrata, invece, Pantaleo Corvino corteggia Matias Kranevitter, centrocampista classe '93 argentino dell'Atletico Madrid.

Ci sono stati nuovi contatti con l'Atletico Madrid nonostante non si tratti di una trattativa facile da concludere vista la concorrenza di molti club spagnoli e non solo. Ma la Fiorentina ci vuole provare sperando che, dopo le cessioni, Kranevitter possa essere un colpo in entrata.