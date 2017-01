Calciomercato Fiorentina, per l'attacco si pensa a Kownacki

La Fiorenitna pensa a Dawid Kownacki, attaccante del Lech Poznan. Un interesse preannunciato in un'intervista al sito sport.se.pl dall'agente del calciatore, che ha parlato di un'offerta di 3 milioni di euro e di un accordo tra il club polacco e i viola. La Fiorentina valuta il 20enne un'idea buona per giugno. Il ds viola Pantaleo Corvino lo studia. Kownacki sfidò la Fiorentina in Europa League.