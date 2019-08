Calciomercato Fiorentina: Simeone va al Cagliari, in arrivo Caceres

Sempre vivo il calciomercato della Fiorentina, sia in entrata, sia in uscita. Nelle ultime ore il Cagliari ha vinto il duello con la Sampdoria aggiudicandosi le prestazioni di Giovanni Simeone, attaccante che in viola non avrebbe trovato molto spazio con Vincenzo Montella.

Il Cholito si trasferisce in Sardegna dopo sole due stagioni con la maglia dei toscani con cui ha segnato 20 goal in 74 presenze in A. Gli isolani hanno trovato l'accordo con la Fiorentina sulla base di 16 milioni di euro, pare uno in più rispetto a quanto offerto dalla Sampdoria.

Per quanto riguarda le operazioni in entrata, in giornata è previsto l'arrivo a Firenze di Martin Caceres. Il difensore dell'Uruguay che ha giocato lo scorso campionato a metà tra Lazio e Juve, arriverà da svincolato ed è stato preferito a Tonelli del Napoli. Non è da escludere, inoltre, che la Fiorentina con i soldi incassati dalla cessione di Simeone possa rituffarsi su Rodrigo De Paul dell'Udinese, anche se la trattativa coi friulani resta complicata vista la base di almeno 35 milioni richiesta dalla società della famiglia Pozzo.