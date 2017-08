Calciomercato Fiorentina, doppio blitz per la difesa: presi Biraghi e Pezzella

Doppio colpo della Fiorentina in difesa. il club viola ha ufficializzato l'arrivo di Cristiano Biraghi dal Pescara. La formula del trasferimento sarà quella di un prestito oneroso con obbligo di riscatto legato alla salvezza della squadra di Stefano Pioli, per una cifra totale di 2 milioni.

Questo il comunicato del club: "ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con obbligo di riscatto, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Cristiano Biraghi dal Delfino Pescara 1936. Nato a Cernusco sul Naviglio l'1 Settembre del 1992, Biraghi, terzino sinistro, ha indossato le maglie di Catania, Chievo, Granada e Pescara. Il calciatore vanta inoltre 22 presenze e un gol in Nazionale Under 21".

Vicino anche Germàn Pezzella: classe 1991 del Betis. Per un prestito con riscatto sui 10 milioni di euro. Trattativa in dirittura e accordo in chiusura, con la dirigenza Viola brava a strapparlo alla concorrenza di molti club.