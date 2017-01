Calciomercato Empoli: Gilardino saluta, ecco Thiam e Grassi

Porte girevoli in casa Empoli. Alberto Gilardino è sempre più vicino al Pescara. Nelle prossime ore la punta classe 1982 ultimerà la risoluzione del suo contratto con l’Empoli e siglierà un accordo con gli abruzzesi di sei mesi con rinnovo automatico in caso di salvezza.

Il sostituto sarà Mame Thiam, attaccante senegalese classe '92 di proprietà della Juventus ma in questa prima parte di stagione in prestito al PAOK Salonicco. Non solo Thiam però, perché il club toscano spera infatti di chiudere definitivamente per Alberto Grassi, centrocampista classe '95 per il quale con il Napoli, società proprietaria del cartellino, c'è già l'accordo per un prestito fino a giugno.