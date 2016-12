Calciomercato Fiorentina, Milan e Roma insistono: vogliono Badelj

La Fiorentina potrebbe perdere Milan Badelj, o a gennaio o a giugno. Roma e Milan sono alla finestra. Il contratto del croato è in scadenza 2018 e mette la Viola in una posizione di debolezza, nonostante la valutazione sui 12-15 milioni di euro fatta dal club dei Della Valle.

In prima linea, per questa sessione di mercato, c'è la Roma che cerca un rinforzo in mediana anche perchè non è un mistero la stima di Spalletti per il giocatore viola. I giallorossi sono pronti ad offrire 8 milioni. Troppo pochi secondo Corvino. Il Milan, invece, aspetta giugno quando il club sarà ufficialmente passato nelle mani della cordata cinese e ci sarà un budget importante da investire.