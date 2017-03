Calcio femminile, l'appello: "Fate giocare le ragazze della Fiorentina al Franchi"

“Non solo la Champions League: facciamo giocare anche le partite di campionato alle ragazze della Fiorentina allo Stadio Artemio Franchi”. Questa la speranza della presidente della Commissione cultura e sport del Comune di Firenze, espressa all'indomani della vittoria delle calciatrici viola in serie A, sabato scorso a Brescia, con la matematica qualificazione al torneo europeo più prestigioso e la concreta possibilità di conquistare un risultato esaltante in campionato.

“È nata l'idea di far disputare le prossime partite di Champions League allo Stadio Franchi ma credo – aggiunge la presidente Giuliani – che per avvicinare i tifosi fiorentini a questa bella realtà che sta cercando di riportare un titolo in città sia necessario far giocare anche le ultime partite di campionato sul terreno che, di solito, ospita la squadra maschile. L'ultimo tricolore a Firenze risale al 2007 con la Fiorentina Waterpolo, ancora ragazze che poi vinsero, l'anno successivo, la Coppa dei Campioni e la Supercoppa europea della pallanuoto. Sono convinta che le ragazze della Fiorentina Women's meritino un palcoscenico prestigioso – conclude la presidente Giuliani – e sarebbe bello poter festeggiare gli importanti traguardi allo Stadio Artemio Franchi”.

Controradio si schiera a sostegno delle calciatrici con una petizione online rivolta a Diego e Andrea Della Valle sulla piattaforma change.org, affinché la penultima di campionato delle Fiorentina Women's venga disputata allo stadio Artemio Franchi. "Con la vittoria per 2 a 1 sul campo del Brescia" -si legge nella petizione lanciata dall'emittente fiorentina- "la Fiorentina Women’s ha ben 6 punti di vantaggio sulla squadra del Brescia, e con solo 4 partite al termine, anche se ancora non c’è la certezza matematica, abbandonando per un attimo la prudenza scaramantica, si potrebbe dire che lo scudetto tricolore sia ormai vicino."



Infine, l'appello: "Per la penultima di campionato in casa contro il Tavagnaccio, perchè non far disputare la partita al Franchi? Soprattutto se la squadra avesse già raggiunto la sicurezza matematica dello scudetto?"