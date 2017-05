Cagliari-Empoli, probabili formazioni: dubbio Krunic

L'Empoli contro il Cagliari nel match della 36^ giornata di Serie A. I toscani hanno vinto tre delle ultime quattro partite di campionato (una sconfitta): tante vittorie quante nelle precedenti 19 giornate. I ragazzi di Martusciello hanno vinto le ultime due trasferte di campionato: non arriva a tre successi esterni consecutivi da gennaio 2016.

QUI CAGLIARI - Farias dovrebbe essere il prescelto per giocare accanto a Borriello, Sau in panchina. Joao Pedro trequartista. In difesa rischia di restar fuori Pisacane, mentre a centrocampo Tachtsidis in rimonta su Padoin.

QUI EMPOLI - Martusciello monitora i recuperi di Krunic e Mchedlidze per la trasferta di Cagliari, brutte notizie per Marilungo che ha chiuso anzitempo il suo campionato a causa di un infortunio al ginocchio. Conferma in arrivo per Costa in difesa, dovrebbe spuntarla poi Laurini su Veseli a destra.

PROBABILI FORMAZIONI

Cagliari (4-3-1-2): Rafael; Isla, Pisacane, Bruno Alves, Murru; Ionita, Tachtsidis, Barella; Joao Pedro; Farias, Borriello. Allenatore: Rastelli.

Empoli (4-3-1-2): Skorupski; Laurini, Bellusci, Costa, Pasqual; Mauri, Dioussè, Croce; El Kaddouri; Thiam, Pucciarelli. Allenatore: Martusciello.