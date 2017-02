Borussia-Fiorentina 0-1 | Il lampo del 10: Bernardeschi illumina l'Europa League

La Fiorentina vince 1 a 0 contro il Borussia Moenchengladbach, nell'andata dei sedicesimi di Europa League. Al Borussia-Park i padroni di casa partono meglio, chiedono un calcio di rigore e colpiscono un palo con Fabian Johnson. La Viola barcolla, resiste e passa al 44' con una super punizione di Federico Bernardeschi. Nella ripresa i ritmi si abbassano e la Viola porta a casa una vittoria importante. Tra sette giorni il ritorno.

PRIMO TEMPO - Si gioca fin da subito a ritmi discreti con la Fiorentina in possesso palla e occhi su Kalinic, e con il Borussia più chiuso e temibile sugli esterni. Al minuto 11 Hazard serve Dahoud: palla alta. Passano due minuti e il Moenchengladbach sfiora la rete Hazard con la suola manda in porta Herrmann murato dall'ottimo intervento di Tatarusanu.

Al 15' i tedeschi chiedono un rigore. Altra azione spettacolare con Wendt che centra ancora per l'accorrente Herrmann: Maxi Olivera lo affossa in area, ma l'arbitro Jesus Gil Manzano non concede il penalty graziando i gigliati. Al 27' Wendt scende ancora bene a sinistra e va in mezzo, dove Astori anticipa Herrmann. Johnson si avventa sulla respinta ma il suo tiro di prima termina altissimo.

Passata la paura la Fiorentina cerca di riorganizzarsi palleggiando con calma. Al 37' ci prova Vecino dai 35 metri: palla larga. Al 40' Hazard per Herrmann che pesca Stindl in area: l'attaccante del Borussia, dal dischetto, calcia alle stelle e grazia Tatarusanu. Passano 100 secondi e il 'Gladbach ha un'altra super chance: palo di Johnson e Stindl, sulla respinta, calcia in curva.

Al 44', a sorpresa, Bernardeschi pesca il jolly. Il numero 10 si guadagna la punizione che, con un missile, realizza bruciando Sommer all'incrocio dei pali. Fiorentina avanti 1 a 0 prima dell'intervallo. Un gol importantissimo in vista della qualificazione.