Fiorentina, Bernardeschi: "Capitano? Magari". Poi il "no" alla sciarpa della Juve

Federico Bernardeschi vuole la fascia di capitano della Fiorentina e rifiuta la sciarpa bianconera della Juventus. Un tripudio di godimento per ogni tifoso viola. E' successo oggi pomeriggio durante l'inaugurazione della 69ª edizione della ex Coppa Carnevale.

Il sindaco di Viareggio Giorgio Del Ghingaro ha avvicinato il numero 10 della Fiorentina per la classica foto di rito e ha estratto una sciarpa bianconera, ma il 10 della Viola ha detto "no", prima di leggere il giuramento per l'apertura della Viareggio Cup che ha preso il via con la partita Juventus-Dukla.

"Mi piacerebbe indossare la fascia di capitano della Fiorentina", si lascia scappare. Domenica la Fiorentina affronterà il Crotone che ti ha permesso di tornare a Firenze? "E' un'occasione per rivedere anche degli amici in un ambiente in cui mi sono trovato bene ed è stato importante per la mia crescita professionale. Speriamo nell'Europa".

"Io sono concentrato sul nostro calcio e se ci fosse la possibilità di giocare va bene anche in under 21, nonostante ci sia anche attenzione sulla nazionale maggiore", ha detto ancora Bernardeschi che è tornato a Viareggio dopo che per due edizioni ha giocato con la primavera della Fiorentina il torneo.