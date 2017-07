Fiorentina, Bernardeschi non andrà in ritiro: ha inviato un certificato medico

Federico Bernardeschi non si presenterà nel ritiro della Fiorentina. Il calciatore, come riporta Sky Sport, ha infatti inviato al proprio club un certificato medico per giustificare la propria mancata presenza nel gruppo allenato da Stefano Pioli.

Nella giornata odierna sono previsti nuovi contatti con la Juve per tentare di arrivare alla chiusura della trattativa, evitando qualsiasi tipo di incidente diplomatico.

La Fiorentina ha fatto sapere che il ragazzo è "affetto da gastroenterite acuta. Tale patologia costringe il calciatore ad osservare 4 giorni di riposo, come attestato dalla certificazione medica inviata".