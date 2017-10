Benevento-Fiorentina, le probabili formazioni: Pioli conferma il 4-3-3 con Benassi mezz'ala

Oggi pomeriggio la Fiorentina è attesa dalla trasferta contro il Benevento. Per i viola la gara del Vigorito rappresenta un'ottima occasione per dare continuità al successo ottenuto nello scorso turno contro l'Udinese. Le Streghe, infatti, sono il fanalino di coda del campionato e hanno ancora 0 punti in classifica dopo 8 giornate. Se perdessero anche oggi sarebbe la peggior partenza di sempre nella storia della Serie A. Le difficoltà che potrà trovare la Fiorentina, dunque, sono principalmente di natura mentale correndo il rischio di considereare la pratica sannita già archiviata.

Come arriva il Benevento

Il tecnico del Benevento Baroni deve rinunciare ad Antei e Lucioni, squalificati, e agli indisponibili D'Alessandro e Costa.Per cercare di difendere la propria panchina, l'allenatore fiorentino schiererà i suoi col consueto 4-3-3. Tra i pali ancora Brignoli, preferito a Belec, al centro la coppia Venuti-Djimsiti. con Gyamfi a destra e Letizia a sinistra. In mediana Cataldi, davanti alla difesa, affiancato da Chibsah e Memushaj, mentre davanti dovrebbe giocare Iemmello, affiancato da Lombardi e Puscas.

Come arriva la Fiorentina

Orfano di Gil Dias e Saponara infortunati, Pioli dovrebbe confermare in larga parte l'undici sceso in campo domenica contro l'Udinese. In difesa ci sarà ancora Laurini sull'out destro, al centro la collaudata coppia Astori-Pezzella, con Biraghi terzino sinistro. Passati al 4-3-3, ad affiancare Badelji, regista dei viola, ci saranno Benassi e Veretout. In attacco l'unica punta sarà il Cholito Simeone, accanto al quale agiranno Thereau e Chiesa in posizione più defilata..

Le probabili formazioni di Benevento-Fiorentina

BENEVENTO (4-3-3) - Brignoli; Gyamfi, Djimsiti, Venuti, Letizia; Chibsah, Cataldi, Memushaj; Puscas, Iemmello, Lombardi. All.: Baroni.

FIORENTINA (4-3-3) - Sportiello; Laurini, Pezzella, Astori, Biraghi; Benassi, Badelj Veretout; Chiesa, Simeone, Thereau. All.: Pioli

Arbitro: Gavillucci di Latina.