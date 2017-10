Benevento-Fiorentina 0-3: i viola passeggiano al Vigorito

Successo agevole per la Fiorentina, vittoriosa 3-0 sul campo del Benevento. I viola hanno chiuso in vantaggio il primo tempo grazie alla rete del vantaggio di Benassi. Nella ripresa sono poi arrivati il raddoppio di Babacar e il goal su rigore di Thereau a chiudere definitivamente i giochi. Nona sconfitta consecutiva per il modestissimo Benevento che resta ancora a 0 in classifica, la Fiorentina, invece. centra la sua seconda vittoria di fila e si avvicina al sesto posto con 13 punti. Evitata la trappola sannita, Pioli potrà preparare al meglio la sfida di mercoledì sera contro il Torino.

Primo tempo

La gara si apre con un'occasione per il Benevento al 7': Iemmello prende il tempo a Laurini e stacca di testa, il pallone però finisce alto. La replica della Fiorentina è immediata con la conclusione di Benassi parata da Brignoli. Nonostante il tentativo di proporre gioco della formazione di casa, sono i viola a rendersi maggiormente pericolosi: al 16' traversa colpita da Biraghi direttamente da calcio di punizione. E' il preludio al vantaggio della Fiorentina che arriva al 18' con Benassi, bravo a sfruttare lo spazio aperto magistralmente da Simeone. L'argentino - oltrepassata da poco la mezz'ora - cerca la gloria personale con un tentativo di sinistro respinto da Brignoli. I ragazzi di Pioli vanno nuovamente vicini al 2-0 con un colpo di testa di Pezzella finito alto di poco ma poi rischiano di essere raggiunti da Cataldi, il cui destro dal limite dell'area si stampa sul palo. Il Benevento chiude in attacco con una punizione da fuori area di Viola che si perde alta sopra la traversa. Si va al riposo sullo 0-1 per i viola.

Secondo tempo

La ripresa inizia con un cambio tra le fila dei toscani: fuori Simeone, per un problema fisico, al suo posto Babacar. Il nuovo entrato è subito determinante: suo il goal del raddoppio (convalidato dopo l'intervento del VAR ndr) con un tapin da due passi sul cross perfetto di Laurini. Dopo un tentativo infruttuoso di Pezzella, si rivedono i padroni di casa con le iniziative poco fortunate di Letizia e Memushaj. L'impatto di Babacar sul match è devastante: al 63' il senegalese evita l'uscita di Brignoli costringendolo al fallo, Gavillucci dopo aver richiesto l'ausilio del VAR fischia il penalty. Dal dischetto va Thereau che trasforma calciando all'incrocio alla destra di Brignoli. Pioli concede gli ultimi 20' di gara al giovane Lo Faso all'esordio assoluto in maglia viola. Al 78' conclusione potente di Benassi respinta in due tempi dall'estremo difensore dei sanniti. Nel finale di gara doppio squillo del Benevento con i neo-entrati Lombardi e Kanoute, e tentativo pericoloso di Lo Faso, fuori di poco. Sono le ultime azioni di una gara virtualmente conclusa dopo il terzo goal dei toscani.

Il tabellino di Benevento-Fiorentina 0-3

BENEVENTO (4-3-3) - Brignoli; Gyamfi, Venuti, Djimsiti, Letizia; Chibsah, Viola, Memushaj; Cataldi (82' Kanoute); Ciciretti (70' Lombardi), Iemmello (56' Armenteros). A disp.: Belec, Del Pinto, Coda, Di Chiara, Parigini. Puscas, Lazaar, Gravillon. All.: Baroni.

FIORENTINA (4-3-3) - Sportiello, Laurini, Astori, Pezzella, Biraghi, Veretout, Badelj, Chiesa (71' Lo Faso), Benassi, Thereau, Simeone (46' Babacar). A disp.: Cerofolini, Dragowski, Milenkvic, Sanchez, Eysseric, Hagi, Olivera, Cristoforo, Hugo, Gaspar. All.: Pioli

Arbitro: Gavillucci di Latina

Marcatori: 18' Benassi (F) 48' Babacar (F), 66' rig. Thereau (F)

Ammonizioni: 40' Chibsah, Brignoli (B), Pezzella (F)