Benevento-Fiorentina 0-3, le pagelle dei viola: Benassi e Babacar i migliori

Tutto facile per la Fiorentina sul campo del Benevento, sconfitto con un rotondo 0-3. I viola non hanno faticato trovando la seconda vittoria di fila con il 4-3-3, nuovo modulo adottato da Pioli al posto del 4-2-3-1 di inizio stagione. Il cambio tattico ha giovato ad alcuni singoli come Benassi, autore della rete che ha sbloccato l'incontro, nettamente più coinvolto nel gioco. Positivo anche l'ingresso in campo di Bsbacar, entrato al posto dell'infortunato Simeone.

I migliori Today

Benassi 7: Da quando si muove nel ruolo di mezz'ala, il suo preferito, il rendimento è in crescita costante. Apre le marcature sfruttando bene un inserimento e si rende spesso pericoloso con conclusioni dalla media distanza.

Babacar 7: Ingresso devastante per il senegalese che appena entrato si fa trovare pronto all'appuntamento con il raddoppio. Sempre lui causa il fallo da rigore di Brignoli con cui Thereau chiude il match.

Laurini 6,5: Altra prestazione positiva dell'esterno francese che ha conquistato la fiducia di Pioli. Suo il cross per la rete del 2-0 di Babacar.

Simeone 6,5: Non fa goal ma è determinante nell'aprire gli spazi per i compagni di squadra come in occasione del vantaggio realizzato da Benassi. Nel secondo tempo non rientra in campo per un problema fisico

Thereau 6,5: Ancora in goal il francese al suo sesto centro stagionale, è sempre pericoloso con i suoi movimenti a svariare su tutto il fronte offensivo.

I peggiori Today

Chiesa 6: Non gioca una brutta partita ma sembra lievemente al di sotto dei suoi standard. Forse ha bisogno di un turno di riposo per rifiatare

Il tabellino e le pagelle di Benevento-Fiorentina 0-3

BENEVENTO (4-3-3) - Brignoli 5,5; Gyamfi 5, Venuti, Djimsiti, Letizia; Chibsah, Viola, Memushaj; Cataldi (82' Kanoute); Ciciretti (70' Lombardi), Iemmello (56' Armenteros). A disp.: Belec, Del Pinto, Coda, Di Chiara, Parigini. Puscas, Lazaar, Gravillon. All.: Baroni 5

FIORENTINA (4-3-3) - Sportiello 6, Laurini 6,5, Astori 6,5, Pezzella 6,5, Biraghi 6,5, Veretout 6,5, Badelj 6, Chiesa 6 (71' Lo Faso 6), Benassi 7, Thereau 6,5, Simeone 6,5 (46' Babacar 7). A disp.: Cerofolini, Dragowski, Milenkvic, Sanchez, Eysseric, Hagi, Olivera, Cristoforo, Hugo, Gaspar. All.: Pioli 6,5

Arbitro: Gavillucci di Latina

Marcatori: 18' Benassi (F) 48' Babacar (F), 66' rig. Thereau (F)

Ammonizioni: 40' Chibsah, Brignoli (B), Pezzella (F)