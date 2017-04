Bagno a Ripoli: 700 atleti da tutta Italia alla 1°Ecomarathon

Quarantadue chilometri immersi tra ulivi e storiche ville. Settecento atleti in arrivo dalla Toscana ma anche da quaranta province di tutta Italia e dall’estero per una corsa che ha unito sport, ambiente e cultura. Sono i numeri della prima edizione di Ecomarathon che si è svolta ieri con tre percorsi competitivi da 42, 28 e 14 km, e una passeggiata aperta a tutti. Un successo per gli organizzatori e i partecipanti.



I runners, partiti di prima mattina dal circolo ACLI di Grassina, hanno corso su e giù per le colline del territorio di Bagno a Ripoli toccando la Fonte della Fata Morgana, San Martino ai Cipressi, Lappeggi, Fonte Santa, il Bigallo, Baroncelli e tanti altri luoghi carichi di storia e di bellezza.



"Un ringraziamento - dice il sindaco Francesco Casini, fra i partecipanti alla corsa di 14 km - agli organizzatori, il Gruppo Podistico Fp Grassina e EChianti.it, le associazioni e gli sponsor che hanno collaborato e lavorato sodo per raggiungere questo primo traguardo. L'appuntamento è al prossimo anno con una manifestazione che ha tutte le carte in regola per crescere e diventare un punto di riferimento per gli amanti del trail".