Atalanta-Fiorentina, probabili formazioni: scelte obbligate per Sousa

La Fiorentina affronta l'Atalanta nel match della 27^ giornata di Serie A. La Dea ha vinto le ultime quattro partite casalinghe di campionato, senza subire gol nelle tre più recenti: è dal gennaio 1968 che i bergamaschi non vincono quattro gare consecutive in casa tenendo la porta inviolata, mentre la Viola non pareggia in trasferta dal 21 settembre contro l'Udinese: da allora cinque vittorie e sei sconfitte.

QUI ATALANTA - Gasperini deve riassemblare il centrocampo dove mancherà Kessie (squalificato): a meno di colpi di scena, Cristante avrà un'occasione per dimostrare il suo valore dall'inizio. Piccole noie muscolari per Dramè e Migliacco, comunque assorbili entro domenica.

QUI FIORENTINA - È corsa contro il tempo per recuperare Bernardeschi, che ha ancora una caviglia dolorante. Anche Ilicic non sembra al top della condizione, quindi nel caso in cui dovesse essere confermato il forfait di Bernardeschi ci sarà una maglia da titolare per Tello.

PROBABILI FORMAZIONI

Atalanta (3-5-2): Berisha; Masiello, Caldara, Toloi; Conti, Kurtic, Freuler, Cristante, Spinazzola; Petagna, Gomez. Allenatore: Gasperini.

Fiorentina (3-4-2-1): Tatarusanu; Tomovic, Rodriguez, Astori; Tello, Vecino, Badelj, Olivera; Valero, Chiesa; Kalinic. Allenatore: Sousa.