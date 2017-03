Atalanta-Fiorentina, le pagelle: Astori puntuale. Chiesa in difficoltà

I VOTI

ATALANTA (3-4-1-2): Berisha 6; Masiello 6, Toloi 6,5, Caldara 6; Conti 6, Freuler 6, Spinazzola 6,5, D'Alessandro 5,5 (46' Grassi 6); Kurtic 5,5 (70' Mounier 6); Gomez 6,5, Petagna 6. Panchina: Gollini, Zukanovic, Konko, Hateboer, Dramè, Bastoni, Cristante, Melegoni, Raimondi, Paloschi. All.: Gasperini

FIORENTINA (3-4-2-1): Tatarusanu 6,5; Sanchez 5,5, Gonzalo Rodriguez 6, Astori 6,5, Badelj 6, Vecino 6,5, Borja Valero 5,5, Chiesa 5,5 (72' Bernardeschi 6), Tello 6, Ilicic 6,5 (81' Olivera sv), Kalinic 5,5. Panchina: Sportiello, De Maio, Salcedo, Milić, Tomovic, Cristóforo, Hagi, Maistro, Babacar. All.: Sousa

MIGLIORI TODAY

Astori 6,5 - Meglio di Gonzalo e Sanchez riesce a limitare Petagna quando capita in zona sua. Bravo anche a supportare il centrocampo.

Vecino 6,5 - Motore inesauribile l'uruguaiano copre bene le due fasi e appena può calcia anche in porta.

Ilicic 6,5 - Lo sloveno finalmente gioca una delle sue partite dove abbina lanci a grande giocate di classe.

PEGGIORI TODAY

Sanchez 5,5 - Spinazzola e Gomez lo mettono in costante difficoltà attaccandolo sempre in due in quella zona di campo.

Chiesa 5,5 - Fatica ad entrare in partita e da poco supporto a Sanchez lasciato spesso solo a destra.

Borja Valero 5,5 - Lo spagnolo, lontano parente del giocatore apprezzato l'anno scorso, sbaglia tanti passaggi a centrocampo.

Kalinic 5,5 - Domenica difficile per il croato che in avvio sbaglia un gol per lui semplice e poi vive di guizzi.