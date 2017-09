Mordilatte, il gelato naturale che incontra le spezie

La gelateria Mordilatte, in via Gabriele d'Annunzio, è una delle 10 finaliste del secondo contest di FirenzeToday #afirenzecigarba dedicato al migliore gelato della città. La gelateria aperta dal 2010 è conosciuta in tutta Firenze per l'originalità dei suoi gusti che uniscono la tradizione a sapori unici come quelli di spezie e erbe.

Il gelato 100% naturale è fatto con i migliori ingredienti. Da assaggiare è Mordilatte, una ricetta segreta che unisce crema allo zafferano, pinoli tostati ad altri ingredienti "segreti", ma anche i sorbetti sono interessanti la frutta di stagione viene combinata ai sapori forti della menta, del lime, del pepe rosa, del mango, della curcuma e del peperoncino.

Ogni fine settimana sono proposti due gusti nuovi, tra quelli più apprezzati del 2017 ci sono pistacchio e capperi per la sua originale nota salata, the ai frutti rossi e biscotti al burro danesi, malaga e curcuma per la reinterpretazione di un classico della tradizione italiana.

Nei mesi autunnali torneranno gusti come il castagnaccio fatto con farina di castagne,purea di castagne e granella caramellata di noci pinoli uvetta e rosmarino, e saranno proposti sorbetti al diospero, pera e cannella, uva fragola e fichi. Perchè il gelato è buono tutto l'anno.