afirenzecigarba | La migliore gelateria di Firenze, ecco il vincitore

Anche il secondo contest di FirenzeToday, #afirenzecigarba dedicato alla migliore gelateria della città, si è concluso. In tantissimi avete votato il vostro gelato preferito tra i 10 che si sono scontrati nella sfida finale.

Con ben 5.574 sfide vinte si aggiudica il primo posto la gelateria Mordilatte in via Gabriele d'Annunzio. La gelateria è famosa in tutta Firenze, oltre che per la bontà del gelato, anche per l'uso di sapori forti come il pepe nero e la curcuma. Da provare anche i sorbetti fatti con frutta di stagione.

Il premio FirenzeToday

Sabato 16 settembre il gelatiere si esibirà in un cooking show a piazzale Michelangelo durante la finale del Gelato Festival.

Al secondo posto con 4823 sfide vinte la gelateria Amorino in via del Corso. Un gelato che sembra un'opera d'arte frutto della passione di due amici d'infanzia, Cristiano Sereni e Paolo Benassi che hanno fatto del gelato la loro vita.

Al terzo posto con 4091 sfide vinte Dona malina in via Pacinotti. Il negozio è nato come semplice rivendita di cioccolato nel 2005, nel 2015 si è trasformato in un laboratorio di solo cioccolato per diventare nel 2016 una gelateria e mettere la passione della lavorazione del cioccolato nel gelato.

Seguono Carabè in via Ricasoli, Barroccino in via Torre degli Agni, Gelateria de Medici in via dello Statuto, Ambrosia in via dei Macci, La Carraia in piazza Nazario Sauro, ConoBono in via Baracca e Edoardo in piazza Duomo.