La Carraia, un gelato sui ponti di Firenze

Un gelato da gustare di fronte al panorama più bello del mondo? Alla gelateria La Carraia in piazza Nazario Sauro, tra i primi 5 finalisti della seconda edizione del contest #afirenzecigarba, indetto da FirenzeToday per eleggere la migliore gelateria della città.

VOTA GLI ALTRI 5 FINALISTI

Assediata da turisti e fiorentini, la gelateria della Carraia è una delle più amate e conosciute in città. Le generose porzioni e la varietà dei gusti sono gli ingredienti alla base del suo successo.

La Carraia nasce da una gestione tutta al femminile: la Signora Eleonora che, con l'aiuto di personale dipendente da lei scelto con molta accuratezza, ha saputo interpretare ed esprimere al meglio i sapori dell’antica tradizione fiorentina.

La vera particolarità di questa gelateria risiede nella sua posizione privilegiata: è sufficiente percorrere il ponte alla Carraia in direzione sud per trovarsi di fronte l’omonima gelateria e gustare un bel cono seduti sulla spalletta dell’Arno.

I gusti alla frutta la fanno da padrone, sempre rispettando il corso naturale delle stagioni, così come quelli con base alla crema. Da provare assolutamente i gusti ricotta e pera, yogurt e nutella o ancora l’originalissimo cheesecake. Non fatevi spaventare dall’ampia e gustosissima proposta che troverete appena varcata la soglia: il personale saprà consigliarvi per il meglio.