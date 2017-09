Edoardo, la prima gelateria toscana biologica

Un piccolo neogozio dal sapore retrò in piazza Duomo all'incrocio con via del Proconsolo dal quale esce sempre un gustoso profumo di cialda appena cotta. Insomma un vero e proprio invito a nozze per chi il gelato lo mangia nel cono.

La gelateria Edoardo, tra i finalisti del nostro contest #afirenzecigarba dedicato alla migliore gelateria della città, ha il vanto di essere la prima gelateria biologica della Toscana (certificazione biologica dall'Istituto QCertificazioni). I proprietari hanno dato il nome di loro figlio al negozio e quindi non poteva mancare un gusto dedicato a lui ovvero il "Gianduia secondo Edoardo", un gelato a base di nocciole e cioccolato molto gustoso e cremoso. Ma un pensiero è stato dedicato anche alle nonne, così è nata la "Crema di Nonna Rosina" (con uova fresche, latte e zucchero) ed lo "Zabajone di Nonna Antonietta" (uova fresche, latte, zucchero e vino bianco passito).

Molto famoso ed apprezzato il loro sorbetto al gusto "Chianti Colli Fiorentini Docg", buoni anche quelli alla pesca e albicocca per i quali viene usata solo frutta di stagione.