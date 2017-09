Gelateria de' Medici, la tradizione incontra l'innovazione

Tra le prime 5 finaliste della seconda edizione del contest #afirenzecigarba, indetto da FirenzeToday per eleggere la migliore gelateria della città, c'è la Gelateria de' Medici, un luogo speciale dove la tradizione incontra creazioni e gusti pù innovativi ed originali.

A gennaio 2016 hanno aperto un secondo locale in piazza Beccaria al n 7, (oltre al negozio in via dello Statuto).

La loro forza sono gli ingredienti naturali e genuini scelti per rispettare le ricette tradizionali ed esaltare quelle più stravaganti. 44 gusti in esposizione dal cioccolato alla frutta di stagione passando per la crema Caterina e la crema de' Medici.