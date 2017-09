afirenzecigarba | Il migliore gelato di Firenze, sedici in sfida per raggiungere la finale

Ecco i primi 5 finalisti di #afirenzecigarba, il contest di FirenzeToday per eleggere la migliore gelateria della città. Molti i locali nominati e più di 500 le votazioni espresse nei commenti sul sito e sulla nostra pagina Facebook.

In finale sono già in 5, mentre altre 16 gelaterie (non 15 come avevamo scritto nel regolamento per parità di voti) si sfideranno nel sondaggio della semifinale che inizia oggi, lunedì 4 settembre, e si concluderà sabato 9 alle ore 19.00.

I primi 5 finalisti

Sono cinque le gelaterie più votate nella prima fase del contest e che passano direttamente in finale. La più votata nella prima manche con molti voti a distanziarla dalle altre è Dona Malina in via Pacinotti, la seconda è ConoBono in via Baracca, la terza è Carabè in via Ricasoli, al quarto posto La Carraia in piazza Nazario Sauro, al quinto la geateria De' Medici in via dello Statuto e Piazza Beccaria.

I 16 semifinalisti

Arrivano in semifinale 16 gelaterie fiorentine, non 15 come avevamo annunciato nel regolamento per una parità di voti. Con il sondaggio che trovate qua sotto potrete votare gli altri 5 finalisti.

In ordine alfabetico accedono in semifinale Ambrosia via dei Macci; Amorino, via del Corso; Badiani, viale dei Mille; Baroncini, via Celso; Barroccino, via Torre degli Agli; I gelati del Bondi (Triangolo delle Bermuda) via Nazionale; Caminia, viale Giannotti; Ermini B. & figli, via Gioberti; Edoardo, piazza Del Duomo; Mordilatte, via D'Annunzio e Via dei Servi; Neri, via dei Neri; Non solo gelato, via Panciatichi; Il pinguino, via Quintino Stella; Perché no!, via dei Tavolini; Sangelato, via Marco Minghetti e Vivoli, via dell’Isola delle Stinche.

Il sondaggio

In questa seconda fase le prime 5 gelaterie da voi più votate passeranno in finale, andando ad aggiungersi alle cinque già in finale. Ecco il sondaggio: