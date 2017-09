afirenzecigarba, la migliore gelateria di Firenze: la finale. Ecco le 10 in sfida

Tante le votazioni per il secondo contest di FirenzeToday dedicato al gelato. In tutto sono 10 le gelaterie che si sfideranno nella finale di #afirenzecigarba per scegliere la migliore gelateria fiorentina. Da martedì sarà possibile votare le gelaterie per andare poi a decretare la migliore e stabilire la graduatoria delle top 10. Le avete scelte voi, in 2 round. Da prima le cinque nomination della prima fase: dove avete segnalato il vostro gelato preferito mandandone 5 in finale. Poi con il sondaggio di semifinale tra i 15 esclusi altri cinque sono passati in finale. Ed ora, da lunedì 11 settembre alle 14:00, sarà finale. Una sfida tra le 10 migliori.

Come funziona la votazione

Ai lettori verranno proposti velocemente confronti tra due gelaterie e si dovrà decidere per chi votare semplicemente cliccando su una delle due foto che di volta in volta compariranno. Il sistema conteggerà il numero di sfide vinte e quelle perse e alla fine determinerà la classifica. Si puo' decidere di saltare una sfida e di votare solo quelle relative alla gelateria preferita. Il numero delle sfide proposte è pari agli incroci possibili tra le 10 contendenti. Si potrà votare fino a venerdì 15 luglio alle 19:00.

I gelati in sfida

Quali sono i gelati in sfida? Vi presentiamo le gelaterie che avete votato in ordine di qualificazionealla finale. Dona Malina in via Pacinotti; ConoBono in via Baracca; Carabè in via Ricasoli; La Carraia in piazza Nazario Sauro; Gelateria De' Medici via dello Statuto; Barroccino via Torre degli Agli; Amorino via del Corso; Edoardo piazza Duomo; Mordilatte via d'Annunzio e via dei Servi e Ambrosia via dei Macci.

Cooking Show al Gelato Festival

Grazie alla collaborazione con il Gelato Festival, il gelatiere della gelateria vincitrice del constest #afirenzecigarba avrà la possibilità di mostrare in un cooking show a lui dedicato, sabato 16 settembre alle 20:00 a Piazzale Michelangelo, uno dei suoi gusti.