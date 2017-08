afirenzecigarba: scegli le 10 migliori gelaterie della città

Il gelato più buono di Firenze? Sceglietelo voi. Dopo il successo della prima edizione dedicata alla bistecca alla fiorentina, FirenzeToday lancia il secondo contest di #afirenzecigarba, dove potrete eleggere la migliore gelateria della città. La selezione durerà un mese, e si articolerà in più fasi. Ecco come votare il gelato più buono di Firenze.

NOMINATION - Da lunedì 28 agosto a venerdì 1 settembre - Partecipare al contest è semplicissimo. Lasciate un commento sotto questo articolo indicando il nome, la via e la zona dela vostra gelateria di Firenze dove gustare un buon gelato. In alternativa potete commentare QUESTO POST dedicato al contest sulla pagina Facebook di FirenzeToday. Cinque posti da finalista saranno assegnati già in questa fase, mentre altri 15 accederanno invece alle semifinali. Le 5 gelaterie più nominate alla chiusura della nomination venerdì 1 settembre alle ore 19 salteranno le sfide uno contro uno e li ritroveremo direttamente alla finale.

SECONDA FASE: SONDAGGIO DI SEMIFINALE - Da lunedì 4 settembre a sabato 9 settembre - Le 15 gelaterie segnalate dalle nomination si fronteggeranno in un sondaggio per tutta la settimana (fino alle ore 19 di sabato 9 settembre). Potrete esprimere il voto di preferenza cliccando sulla migliore gelateria. Solo al termine delle semifinali conosceremo quindi i 5 secondi finalisti, ovvero i 5 più cliccati in questa fase. In caso di parità accederà alla finale la geateria con meno sfide perse.

TERZA FASE: LE INTERVISTE - Da lunedì 11 settembre a sabato 16 settembre - La terza settimana sarà di presentazione delle 10 gelaterie ammesse in questa terza fase: #afirenzecigarba vuole essere una guida alternativa ai critici e agli "espertoni", per questo la gara si fermerà una settimana per presentarvi, attraverso interviste e foto, i 10 finalisti che ci avrete segnalato nelle prime fasi del contest. Potrete così conoscere 10 gelaterie che custodiscono i segreti del gelato.

QUARTA FASE: LA FINALE - Da lunedì 18 settembre a sabato 23 settembre: L'ultima settimana del contest #afirenzecigarba sarà dedicata a mettere in fila queste 10 gelaterie. Qual è la migliore gelateria fiorentina dove gustare un buon gelato? Sarete voi a eleggere il vincitore, cliccando sulla foto della vostra gelateria preferita tra i 10 finalisti. Le votazioni si chiuderanno alle ore 19.00 di sabato 23 settembre.