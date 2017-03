Sciopero, residenza Calamandrei nel caos / FOTO

Dalle ore 12:00 alle ore 14:00 di oggi 31 Marzo 2017, la residenza Calamandrei di Viale Morgagni ha subito un grandissimo disagio provocato dal personale delle pulizie che ha deciso di scioperare. Dalle foto è possibile vedere tutti i vassoi gettati alla rinfusa su due tavoli che normalmente vengono utilizzati come appoggio durante la suddivisione dei rifiuti, il pavimento appiccicoso per lo sporco, le pattumiere stracolme... Come è possibile vedere da alcune foto, la situazione ad un certo punto è diventata incontrollabile, infatti gli studenti, non sapendo più dove gettare i rifiuti del pranzo a causa della presenza di secchi troppo colmi, hanno colto l'idea di abbandonare il proprio vassoio nel posto più vicino, senza preoccuparsi più di differenziare i rifiuti. Ma la domanda sorge spontanea: chi pulirà tutto questo?