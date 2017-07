La centrale via XXVII Aprile, in pieno centro storico della città, quasi nella bellissima piazza S. Marco, tutti i giorni appare così ai cittadini e ai turisti. Il degrado della città è ben visibile; persone che, incuranti del rispetto della città e degli altri, buttano ogni genere di rifiuto fuori dei cassonetti, ma anche il disservizio di chi non li svuota con regolarità e non pulisce gli spazi sottostanti e limitrofi ai cassonetti.

[segnalazione inviata ieri, mercoledì 26 luglio 2017]