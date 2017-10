Raccolta firme sulla sicurezza a Lastra a Signa

A seguito dei numerosi casi di furti in abitazione avvenuti durante questa estate, il comitato “DifendiAMO le Signe” promuove una petizione per chiedere maggiore sicurezza al Prefetto di Firenze: “Ringraziamo l’Amministrazione comunale di Lastra a Signa e il Comando Provinciale dei Carabinieri di Firenze per aver organizzato degli incontri su questa tematica e di essere sempre disponibili per ogni nostra necessità. Il problema è che i lastrigiani non si sentono più sicuri e questo sentimento non deve essere trascurato”. A sostenerlo è Carla Porrari, coordinatrice del comitato, la quale aggiunge: “Sabato 14 ottobre ci troverete al mercato di Lastra a Signa, all’angolo tra via merci e via dello Stadio dalle 9:30 alle 13. Al Prefetto chiediamo che vengano intraprese tutte le misure possibili atte a contrastare questo crimine odioso; bisogna intervenire il prima possibile, onde evitare una giustizia fai da te e creare un vortice di illegalità scatenato da sentimenti di insicurezza e voglia di difendere la proprietà privata”. È inoltre possibile seguire tutte le attività future del comitato, informazioni e proposte, sulla pagina Facebook “DifendiAMO le Signe” Carla Porrari Coordinatrice comitato “DifendiAMO le Signe”