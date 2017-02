Dal mio Studio Pupart, in piazza dei Giudici, mi è stato rubato questo mio quadro ad olio su tela, rappresentante mia nonna "Alice nel 1902". Non me ne sono accorta , forse ero nel retro a lavare i pennelli…non so, il ladro si è introdotto tagliando ed asportando la tela lasciando la cornice di sostegno. Peccato….mi consolo dicendo: "La nonna va a ruba ! Ho fatta la denuncia ai carabinieri, in caso si ritrovasse in qualche mercatino. Grazie e cordiali saluti Armida Nardi"