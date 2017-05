Presidio solidarietà col Venezuela bolivariano

Giovedi 18 maggio alle 18 in consiglio regionale Fratelli d'Italia ( Donzelli) e il Partito Democratico (Gazzetti) presenteranno il libro di Marinellys Tremamunno, autrice del libro Venezuela, il crollo di una rivoluzione. Abbiamo lanciato un presidio sotto il consiglio regionale PRESIDIO FIRENZE GIOVEDI 18 MAGGIO ALLE 17:30 IN VIA CAVOUR SOTTO CONSIGLIO REGIONALE CONTRO LA VIOLENZA GOLPISTA DELLA DESTRA IN VENEZUELA CONTRO LE INGERENZE ESTERNE DEGLI STATI UNITI, DELLA UE E DEI LORO ALLEATI CONTRO L'INFORMAZIONE A SENSO UNICO, CON MENZOGNE, NOTIZIE NON VERIFICATE E OMISSIONI PER IL CONSOLIDAMENTO E L'AVANZAMENTO DELLE CONQUISTE SOCIALI PROMOSSE DA CHAVEZ E MADURO INVITIAMO TUTTI Movimenti, associazioni, collettivi, sindacati, partiti e singoli cittadini, in solidarietà con la rivoluzione bolivariana a manifestare contro la reazione di destra appoggiata dagli USA per adesioni partitocomunistatoscana@gmail.com PRIME ADESIONI Partito Comunista Toscana Fronte della Gioventù Communista Toscana SGB - Sindacato Generale di Base Programma Radio Revoluciòn Ass. amicizia Italia-Cuba