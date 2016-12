Un altro presepe artistico animato di notevole bellezza è situato a Campi Bisenzio sul retro della parrocchia di Santa Maria (Via Lavagnini). Questa natività è estremamente grande ed il visitatore ha l'opportunità di camminarci all'interno. Le scene sono le più classiche, dai Re Magi, la ruota del mulino, i pastori, ma non per questo meno affascinante e magico. Per chi volesse vederlo c'è tempo fino al 2 febbraio con i seguenti orari: feriali 15,30-19,00 festivi anche 12-13.