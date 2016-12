Natale 2016, il presepe artistico animato di Lecore

"Nasce Gesù per Incontrare le nostre Fragilità": questo il titolo dello splendido presepe artistico in San Pietro a Lecore. Altro centro per i realizzatori del presepe di Lecore, che hanno messo a segno un altro colpo ben riuscito; stavolta il materiale "povero" che è protagonista è il vetro. L'idea di realizzarlo col vetro ed anche del cristallo è nata da una donazione effettuata da una ditta di Montelupo Fiorentino e Sauro Mari, che ha saputo estrapolare dalla sua genialità una vera opera artistica.



Gli effetti di luci, lo scintillio del vetro ed i meccanismi che animano ogni personaggio rendono tutto una vera "fiaba natalizia": inaugurato il 24 dicembre a mezzanotte ha già ricevuto numerosissime visite e tantissimi elogi. Il vetro, poi, rappresenta appieno l'idea della fragilità che accompagna ognuno di noi sulla Terra. Orari: festivi 15,30-19 , prefestivi 17-19,30. Un presepe assolutamente da visitare.