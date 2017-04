Piazza Leopoldo: multa per bici attaccata a un palo

Vorrei segnalare che oggi in zona piazzale Leopoldo, zona congestionata per i lavori della tramvia, la polizia municipale è passata per fare multe a raffica. Non contenti delle auto, hanno multato anche la mia ragazza perché la sua bicicletta era attaccata ad un palo sul marciapiede. Quando la mia ragazza ha chiesto dove potesse parcheggiare in alternativa, non essendo presente una rastrelliera, l'agente ha risposto "Lei ha fatto domanda in comune per la rastrelliera?" aggiungendo anche "se lei parcheggia sul marciapiede fanno bene le persone a riempirle il cestino di immondizia". Il codice darà pure ragione all'agente, ma si tratta di un chiaro non dico di abuso di potere, ma sicuramente di grande maleducazione. La multa ammonta a 84 euro, 60 se pagata entro 5 giorni. La mia ragazza ha 26 anni, vi faccio immaginare il suo reddito. Un saluto Daniele