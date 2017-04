Mercatino del riuso e di piccolo artigianato autoprodotto

Alla Sms di Rifredi sabato 8 aprile 2017 sboccia la primavera! E rifioriscono le iniziative per grandi e piccini. La giornata, ricca di eventi, si apre alle 10 con il Mercatino del riuso, che anticipa di una settimana il consueto appuntamento mensile. Il dolce tepore primaverile porta gli espositori amatoriali ad animare il giardino, cornice impreziosita dal ritorno del Puttino grazie alle cure dell'Opificio delle Pietre Dure. Lavori handmade e piccole rarità stuzzicheranno la curiosità del pubblico. Si continua alle 15:30 con il laboratorio per la decorazione delle uova, curato da Daria (per info e prenotazioni Daria, dariaaannu@yahoo.it - 3391878637), per adulti e bambini a partire dagli 8 anni - che potranno cimentarsi nella decorazione delle uova, perfetta per abbellire con un tocco di personale fantasia la tavola della Pasqua, ma non solo. Daria, infatti, spiegherà come sorprendere con un dono speciale, originale e soprattutto fatto a mano. Per concludere alle 18 con la proiezione di un film in lingua originale per il ciclo APERIMOVIE rivolto ai ragazzi dai 12 anni in su per stimolare in modo nuovo l'apprendimento delle lingue straniere (per informazioni www.aperimovie.com).