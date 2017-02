Grande affluenza di pubblico, ed in special modo di bambini, per la prima sfilata di carri che ha rallegrato Piazza Dante, cuore di Borgo San Lorenzo. Molti i carri presenti alla sfilata, come i pirati, quelli dedicati ai cartoni Walt Disney, e tantissimi i bambini (ed anche i meno bambini) vestiti nei modi più disparati. Un corso festoso, pieno di coriandoli e musica, oltre alla presenza di bancarelle ed un gonfiabile. (Massimiliano Galardi)