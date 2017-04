"Fiorinfiera" riscuote grande successo

Grande affluenza di pubblico in centro storico a Borgo San Lorenzo in occasione di "FIORINFIERA" manifestazione dedicata alle piante, i fiori ed il giardinaggio. Molti gli stand presenti in Piazza dante, ove era concentrato il "mondo floreale". Per le vie del paese vi erano anche altri banchi che proponevano svariate merci, in principal modo prodotto mugellani, mentre su Via Curtatone e Montanara vi era il mercatino del vintage ed antiquariato, anch'esso ricco di banchi, oggetti e persone a curiosare