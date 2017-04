Da martedi scorso, dopo il forte vento, in via San Donato c'è ancora un cassonetto dell'umido ribaltato che nessun addetto della nuova "Alia" ha provveduto a rimettere al suo posto raccogliendo anche i sacchetti fuoriusciti. Purtroppo, per ragioni di peso e di igiene non può farlo il singolo cittadino. Anche lo stesso camion adibito allo svuotamento ha tirato dritto. Sono passati ben 3 giorni...è cosi che funziona il nuovo servizio dopo la fusione? Complimenti!