Sono un cittadino del Quartiere 3 e vorrei segnalare le condizioni in cui si strova da anni l'area della ex bocciofila del Bisarno in via Austria. Come si può permettere vicino alla scuola elementare Kassel un simile abbandono e degrado? Mi chiedo cosa aspetti il Comune a recuperare questo impianto sportivo che potrebbe dare agli anziani della zona un modo per uscire di casa e socializzare invece che rinchiudersi in casa a vedere la televisione. Grazie, Valerio