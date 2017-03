Auto sospetta che ha bloccato viale Matteotti

L'auto che ha creato non pochi disagi e altrettante preoccupazioni a noi residenti sul viale si trova ancora parcheggiata nello stesso identico posto riservato ai residenti, stamane c'era una giovane ragazza al suo interno che parlava al telefono, certamente non una clochard come scritto nel vostro articolo e, nonostante abbia ripetutamente segnalato alla polizia e ai carabinieri la situazione i quali mi hanno assicurato che avrebbero fatto una verifica, mi è stato detto di chiamare i vigili urbani per farla spostare. Ho fatto la segnalazione ma l'auto è sempre lì, oltretutto senza nemmeno una multa. Un'auto che ha creato attimi di paura, un disagio enorme al traffico e che occupa un posto auto per residenti, viene totalmente ignorata e nessuno si degna di rimuoverla o rintracciare il proprietario o almeno sanzionarla. Situazione indecente e inaccettabile.