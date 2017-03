Il Consolato Generale del Perù ha aperto il seguente conto corrente per raccogliere aiuti per i nostri fratelli colpiti dalle inondazioni in Perù. Banca CR Firenze IBAN IT71N0616002846100000005977 SWIFT - BIC : CRF IIT3F Il conto è intestato a: CONSOLATO GENERALE DEL PERU IN FIRENZE - AYUDA A DAMNIFICADOS 2017. #UnaSolaFuerza