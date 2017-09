Medicina: alla Fortezza la carica dei 2mila, per 320 posti / FOTO

Sono in via di svolgimento al padiglione Spadolini della Fortezza da Basso (si concluderanno intorno alle 12:40) i test di ingresso per accedere ai corsi di laurea di Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria.

Il test è uguale per i due corsi di laurea. Gli iscritti alla prova sono stati per la sede di Firenze in totale 2.042 (più 29 ragazzi non comunitari): i posti per Medicina sono 287 (più 15 riservati ai cittadini non comunitari e 5 ai candidati di origine cinese del programma Marco Polo), quelli per Odontoiatria 33 (più 2 per non comunitari).

I test si svolgono oggi in tutta Italia. Al momento dell'iscrizione il candidato ha dovuto indicare 3 sedi, in ordine di preferenza, per poi svolgere il test nella città indicata come 'prima scelta'.

Sarà poi stilata una graduatoria unica a livello nazionale, a cura del Ministero dell'Istruzione: in base alla graduatoria, in caso di punteggio sufficiente, i candidati potranno essere ammessi in una delle 3 sedi scelte (quindi non necessariamente quella dove hanno svolto la prova di ingresso).

La prova, tempo massimo 100 minuti, consiste in 60 quesiti a risposta multipla (a 'crocetta'), tra cultura generale (2 quesiti), logica (20), biologia (18), chimica (12), fisica e matematica (8). I risultati saranno resi noti sul sito del Miur, il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca.